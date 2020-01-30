Велосипедист попал в скандал из-за груди журналистки

Бельгийский журналист и бывший велосипедист Свен Споормейкер вызвал возмущение у пользователей социальных сетей после своего едкого комментария о спортивной журналистке, которая освещала Вуэльту в Сан-Хуане.

Споормейкер сделал скриншот из интервью репортера Белен де Мендигурен и выставил фотографию в Twitter, где у девушку сквозь одежду просветлились соски, подписав: Это круто в Аргентине?.

Пост Споормейкера мгновенно атаковали пользователи и обвинили бывшего спортсмена в сексизме.

Австралийская журналистка ESPN Софи Смит в комментариях написала:

— Серьезно? Скажите, пожалуйста, что это лишь трудности перевода. Она выполняет ту же работу, что и вы, но требования к ней вдвое больше.

В ответ Споормейкер заявил: Не начинайте гнуть феминистическую линию. Она точно знает, что одевает и почему. Если бы я брал интервью у спортсменов и показывал свои яйца, вы бы тоже над этим пошутили.

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Затем Смит спросила: Так это ее вина, что вы не можете перестать смотреть на ее грудь? Или она должна одеть мешок из-под картошки, чтобы не волноваться.

Позже один из пользователей сказал, что разочаровался в Споормейкере и назвал его динозавром.

Ранее Факты ICTV писали, что полуобнаженная Кинси Волански выбежала на горнолыжную трассу с плакатом.

Фото: Belen de Mendiguren