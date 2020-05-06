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Факты / Спорт

Футболисты Реала в масках прибыли на клубную базу и пообщались с Зиданом

Футболисты и тренерский штаб мадридского Реала собрались на клубной базе, чтобы пройти медицинское обследование.

Представители галактикос придерживались мер предосторожности: находились в медицинских масках и перчатках.

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На видео, которое обнародовал официальный канал сливочных в соцсетях видно, что футболисты пообщались с наставником команды Зинедином Зиданом, сохраняя дистанцию.

Испанские власти разрешили клубам вернуться к тренировочному процессу после того, как футболисты, тренеры и персонал проверят на коронавирус.

Ранее бывший наставник сборной Англии, мадридского Реала и туринского Ювентуса Фабио Капелло назвал единственный испанский клуб, который не пострадает от пандемии.

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