Футболисты Реала в масках прибыли на клубную базу и пообщались с Зиданом

Футболисты и тренерский штаб мадридского Реала собрались на клубной базе, чтобы пройти медицинское обследование.

Представители галактикос придерживались мер предосторожности: находились в медицинских масках и перчатках.

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На видео, которое обнародовал официальный канал сливочных в соцсетях видно, что футболисты пообщались с наставником команды Зинедином Зиданом, сохраняя дистанцию.

Hoy damos el primer paso para el regreso a la actividad.#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/VMW3rP3nFd — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 6, 2020

Испанские власти разрешили клубам вернуться к тренировочному процессу после того, как футболисты, тренеры и персонал проверят на коронавирус.

Ранее бывший наставник сборной Англии, мадридского Реала и туринского Ювентуса Фабио Капелло назвал единственный испанский клуб, который не пострадает от пандемии.