Подглядывал за соседкой: футболиста Анже арестовали за публичную мастурбацию

Полузащитник французского Анже Фарид Эль-Мелали арестован полицией по обвинению в сексуальном эксгибиционизме.

22-летний алжирец мастурбировал во дворе своего дома, наблюдая через окно за соседкой с первого этажа. Это заметили соседи и вызвали полицию.

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Интересно, что это уже второе задержание Эль-Мелали за аналогичный поступок.

Футболиста отпустили после признания вины, его ждет судебное слушание и штраф. Адвокаты защиты заявили, что Эль-Мелали не думал, что соседка его заметит.

Напомним, чемпионат Франции завершили досрочно, поскольку правительство страны запретило проводить спортивные соревнования до сентября. Чемпионом страны признали ПСЖ, Анже расположился на десятой строчке.

Фото: Passion Football Club

Источник: le Parisien