Суд в Сеуле признал виновным чемпиона Олимпийских игр-2018 по шорт-треку Лим Хе Джуна в сексуальном домогательстве к партнеру по команде.

Инцидент, вероятно, произошел 17 июня 2019 года. Лим Хе Джун в присутствии девушек шорт-трекисток снял штаны со своего партнера по команде младшего возраста.

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В августе стало известно, что спортсмена дисквалифицировали на один год за сексуальные домогательства к своему партнеру по команде мужского пола.

Прокуратура требовала тюремного заключения спортсмена, но суд назначил Хе Джуну штраф в размере 3 млн вон ($2,5 тыс.) И обязал пройти 40 часов терапии для предотвращения сексуального насилия в будущем.

Напомним, двукратная победительница юниорского чемпионата России по дзюдо Марьям Есеркеева сделала попытку самоубийства после домогательств тренера.

Источник: Yonhap News Agency