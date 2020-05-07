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Факты / Спорт

Спасается от газа и стреляет: игрок Тоттенхэма проходит военные сборы

Появились новые снимки нападающего Тоттенхэма Сон Хын Мина, который проходит службу в южнокорейской армии.

27-летний футболист сейчас находится на военной базе в Согвипхо на острове Чеджудо. Сон проходит базовую подготовку в войсках морской пехоты.

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Спортсмен научился стрелять из винтовки, подвергся воздействию слезоточивого газа, прошел химические, биологические, радиологические и ядерные учения.

На снимках, которое опубликовало агентство Yonhap, игрок полностью одетый в камуфляж, пуленепробиваемый шлем и держит в руках оружие.

Напомним, Сон Хын Мин должен пройти трехнедельный службу. Его освободили от полноценной службы в армии после победы на Азиатских играх-2018.

В текущем сезоне кореец провел 32 матча за Тоттенхэм, в которых забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.

Фото: Yonhap

Источник: The Sun

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