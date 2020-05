Спасается от газа и стреляет: игрок Тоттенхэма проходит военные сборы

Появились новые снимки нападающего Тоттенхэма Сон Хын Мина, который проходит службу в южнокорейской армии.

27-летний футболист сейчас находится на военной базе в Согвипхо на острове Чеджудо. Сон проходит базовую подготовку в войсках морской пехоты.

Спортсмен научился стрелять из винтовки, подвергся воздействию слезоточивого газа, прошел химические, биологические, радиологические и ядерные учения.

На снимках, которое опубликовало агентство Yonhap, игрок полностью одетый в камуфляж, пуленепробиваемый шлем и держит в руках оружие.

Son Heung-Min in gear during military training in South Korea. pic.twitter.com/iQD1y5aqaT

— ESPN FC (@ESPNFC) May 6, 2020