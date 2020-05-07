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Факты / Спорт

Россия готова предоставить Усику и Ломаченко гражданство

Россия готова предоставить гражданство украинским боксерам Василию Ломаченко и Александру Усику.

Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

По его словам, Усика и Ломаченко одинаково любят в Украине, России и Беларуси, но в Украине некоторые граждане якобы “сеют негатив вокруг них”.

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— Усик и Ломаченко – достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, где их не любят. Их обоих там любят и обожают. Не только в Украине, но и в России и Беларуси, весь православный мир их любит и поддерживает. Так же и я поддерживаю, — сказал он.

Напомним, боксеры Ломаченко и Усик снялись в российском документальном фильме о церкви Здравствуй, брат! Христос воскрес. В нем боксеры рассказывают о дружбе с россиянами и заявляют, что украинцы и россияне — это один народ.

Источник: Sport.ua

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