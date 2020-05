Рятується від газу та стріляє: гравець Тоттенгема проходить військові збори

З’явилися нові знімки нападника Тоттенгема Сон Хин Міна, котрий проходить службу в південнокорейській армії.

27-річний футболіст нині знаходиться на військовій базі у Согвіпхо на острові Чеджудо. Сон проходить базову підготовку у військах морської піхоти.

Спортсмен навчився стріляти з гвинтівки, піддався впливу сльозогінного газу, пройшов хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні вчення.

На знімках, яке опублікувало агенство Yonhap, гравець повністю одягнений у камуфляж, куленепробивний шолом та тримає у руках зброю.

Son Heung-Min in gear during military training in South Korea. pic.twitter.com/iQD1y5aqaT

— ESPN FC (@ESPNFC) May 6, 2020