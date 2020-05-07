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Факти / Спорт

Рятується від газу та стріляє: гравець Тоттенгема проходить військові збори

З’явилися нові знімки нападника Тоттенгема Сон Хин Міна, котрий проходить службу в південнокорейській армії.

27-річний футболіст нині знаходиться на військовій базі у Согвіпхо на острові Чеджудо. Сон проходить базову підготовку у військах морської піхоти.

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Спортсмен навчився стріляти з гвинтівки, піддався впливу сльозогінного газу, пройшов хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні вчення.

На знімках, яке опублікувало агенство Yonhap, гравець повністю одягнений у камуфляж, куленепробивний шолом та тримає у руках зброю.

Нагадаємо, Сон Хин Мін повинен пройти тритижневу службу. Його звільнили від повноцінної служби в армії після перемоги на Азіатських іграх-2018.

У поточному сезоні кореєць провів 32 матчі за Тоттенгем, в яких забив 16 голів та віддав 9 результативних передач.

Фото: Yonhap

Джерело: The Sun

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