Я украинец, и вы меня отсюда не выгоните: Усик ответил на критику

Боксер Александр Усик ответил на критику, которую высказали в его сторону люди, которые недовольны его политической позицией.

— Я долго шел к тому, чтобы завоевывать титулы для своей страны. Да, я это делаю для себя, но я везу их в страну. И страну за счет этого знают. Мы привозим титулы, флаг поднимается, и уже очень долгое время. Вы же разделяете страну — на верующих, неверующих. Вы говорите, во что мне верить. Я самостоятельная единица. Если я высказал свое мнение, это не значит, что она неправильная. Просто есть еще какая-то одна мысль, — сказал боксер.

Также Усик прокомментировал участие в фильме российского монастыря.

— Вы оскорбляете, вы осуждаете меня за кино. В кино показано то, как Бог изменил мою жизнь, и жизнь тех участников, которые снимались в этом фильме. Я могу сниматься, в каких угодно фильмах и где угодно — мы же демократическое государство. Мы стремимся в демократическое общество, — отметил боксер.

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Боксер призвал СМИ не выдергивать его слова из контекста.

— Моя страна Украина. Я здесь живу, я здесь родился и вырос. Если бы я хотел уехать, то я бы это уже давно сделал. Я не хочу никуда ехать, и вы меня отсюда не выгоните. Потому что это моя страна. Не разделяйте людей. Телеканалы, не выдергивайте из контекста, не разделяйте украинский народ. Мы украинцы, мы не малороссы и не сепаратисты. У меня в паспорте написано — украинец, — подчеркнул боксер.

View this post on Instagram Не разделяйте народ Украины A post shared by Usyk Aleksandr (@usykaa) on May 11, 2020 at 5:20am PDT

Напомним, украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко внесли в базу Миротворца.

Боксеры попали в базы Миротворца после выхода российского документального фильма о церкви Здравствуй, брат! Христос воскрес. В фильме боксеры рассказывают о дружбе с россиянами и заявляют, что украинцы и россияне — это один народ.