ФИФА не будет определять лучшего футболиста сезона-2019/20

Международная федерация футбола приняла решение не проводить в 2020 году церемонию вручения наград The ​​Best FIFA Football Awards из-за пандемии коронавируса.

Таким образом в сезоне-2019/20 награды ФИФА останутся без лауреатов.

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Церемония вручения наград ФИФА должна была состояться в Милане в сентябре.

Во время церемонии The Best FIFA Football Awards вручаются награды лучшему футболисту сезона, вратарям мужских и женских команд, тренерам мужских и женских команд, футболистке, автору лучшего гола, фанатам, приз фэйр-плей, определяются мужская и женская команды сезона.

Также под вопросом находится судьба Золотой бутсы, которая вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА, и Золотого мяча — награды лучшему футболисту Европы по версии издания France Football.

Напомним, в 2019 году ФИФА признала лучшим игроком года форварда каталонской Барселоны Лионеля Месси.