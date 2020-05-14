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Факты / Спорт

УПЛ приняла решение возобновить сезон 30 мая

Текущий розыгрыш чемпионата Украины по футболу возобновится 30 мая 2020 года.

Ожидается, что сезон-2019/20 закончится 19 июля, а матчи будут проходить без зрителей.

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Командам УПЛ осталось доиграть девять туров текущего розыгрыша. На момент остановки чемпионата Украины отыграли 23 тура.

После 23 туров лидером УПЛ является донецкий Шахтер, который имеет в своем активе 59 очков. Второй идет луганская Заря (46), третье — киевское Динамо (46).

Также стало известно, что чемпионаты Украины U-21 и U-19 не будут доигрываться.

Ранее стало известно, что итальянскую Серию А возобновят с 13 июня.

Источник: Tribuna.com

Фото: УНИАН

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