Итальянский медик написала фамилию Шевченко на халате

Медики в Италии, которые продолжают бороться с коронавирусной инфекцией в стране, на больничных костюмах и халатах пишут имена и фамилии своих футбольных кумиров.

Итальянский медик Силвиа Андреа Рамбалдини, которая является фанаткой итальянского Милана, выложила на своей странице в соцсети фото халата с фамилией бывшего футболиста россонери Андрея Шевченко.

— Хоть он и не бразилец, какое это имеет значение, феномен — Шева.

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Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных Covid-19 и смертностью от коронавируса.

Фото: Silvia Andrea Rambaldini