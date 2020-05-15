Временный госпиталь на кортах US Open прекратил работу

Временный госпиталь на кортах US Open, который развернули для больных Covid-19, прекращает работу.

В конце марта 12 кортов в Национальном теннисном центре превратили в полевые больницы, чтобы разместить 470 пациентов. Также открыли 20 коек отделения интенсивной терапии, но в середине мая такие меры больше не нужны.

— Больница официально закрыта. В течение трех-четырех недель госпиталь будут разбирать, дезинфицировать и готовить нас к открытию внутреннего бизнеса. Мы движемся в верном направлении, а во время пандемии просто пытались внести свой вклад, — сказал глава теннисного центра Дэнни Заунсер.

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Открытый чемпионат США по теннису должен состояться с с 24 августа по 13 сентября.

Напомним, в 2020 году US Open может пройти без зрителей.

Источник: US Open