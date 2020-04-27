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Факты / Спорт

Паузу в теннисном сезоне продлят до августа — Marca

Женская и мужская теннисные ассоциации (WTA и ATP) планируют продлить паузу в теннисном сезоне, которая вызвана пандемией коронавируса, до 3 августа.

Текущая ситуация с распространением Covid-19 заставляет теннисные органы отменить турниры серии ATP в Гамбурге, Ньюпорте, Бостаде, Лос-Кабосе, Гштаде, Умаге, Атланте и Кицбюэле, а также соревнования WTA в Бухаресте, Лозанне, Палермо, Юрмале, Нью-Хейвене и Карлсруэ.

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Также под угрозой отмены запланирован на 2-9 августа смешанный турнир в Вашингтоне и мужские соревнования в Торонто 10-16 августа.

По новым планам, восстановить сезон планируют турниром серии Masters в Цинциннати, который должен пройти с 15 по 23 августа. Турнир традиционно предшествует старту Открытого чемпионата США по теннису. К слову, US Open в 2020 году может пройти без зрителей.

Источник: Marca

Фото: Dreamstime

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