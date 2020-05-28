Ювентус — Милан — 0:0 (пен.2:3)

Пенальти: Биринделли, Дель Пьерро — Сержиньо, Неста, Шевченко

28 мая 2003 года Ювентус и Милан встретились в финале Лиги чемпионов сезона-2002/2003. Матч прошел на стадионе Олд Траффорд в Манчестере и закончилась победой россонери после серии пенальти со счетом 3:2.

Основное и компенсированное время матча прошло без голов, поэтому команды приступили к серии послематчевых пенальти, в которой победу одержали подопечные Карло Анчелотти — 3:2.

Решающий удар в сетку ворот Джанлуиджи Буффона забил Андрей Шевченко, который отметился еще в первом тайме, но из-за ошибки лайнсмена гол отменили.

Читайте: Еврокубковая сказка: 5 лет назад Днепр уступил Севилье в финале Лиги Европы

Точный удар украинца принес россонери шестой трофей Лиги чемпионов в истории, а Шева стал первым футболистом в истории независимой Украины, который одел золотые медали самого престижного клубного турнира Европы.

Андрей Шевченко вспомнил победу на Олд Траффорд, опубликовав трогательный пост в соцсетях:

— Раз и навсегда, спасибо всем причастным к этому фантастическому путешествию. Отличные воспоминания, — написал Шевченко.

View this post on Instagram A post shared by Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko) on May 28, 2020 at 1:08am PDT

Этот финал стал вторым в истории, где встречались представители одной страны. Тремя годами ранее на Стад де Франс в финале сыграли испанские Реал и Валенсия (3:0 в пользу мадридцев).

Также Факты ICTV предлагают посмотреть обзор финала Лиги чемпионов 1999 года, в котором встречались Манчестер Юнайтед и Бавария.