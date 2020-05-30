Колос и Десна встречались в рамках 24 тура УПЛ. Этот матч стал первым после восстановления сезона.

Встреча прошла в Киеве на стадионе Оболонь-Арена без участия болельщиков. Игра завершилась победой Десны со счетом 2:0.

Счет в матче на 64 минуте открыл Денис Фаворов. Уже после перерыва во втором тайме на 84 минуте счет удвоил Егор Картушов.

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Игроки Колоса забитыми голами не отметились. Однако попытку на 68 минуте сделал Виталий Гавриш. Но ему не удалось забить пенальти.

Напомним, 26 мая Украинская ассоциация футбола возобновила футбольный сезон в Украине с 30 мая. Однако количество участников матчей Украинской Премьер-лиги и Кубка Украины будет ограничено до 200 человек.

Фото: ФК Колос