В футбольном клубе Карпаты обнаружили положительные тесты на Covid-19 среди футболистов и персонала клуба.

Инфицированных сразу же отправили в самоизоляцию. В клубе сообщили, что у них отсутствуют симптомы заболевания.

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Руководство львовского клуба проинформировало УАФ и УПЛ о ситуации с Covid-19 в клубе. Дирекция украинской Премьер-лиги приняла решение об отмене матча 24 тура Карпаты — Мариуполь.

Решение о дальнейшей судьбе матча будет принято в ближайшее время.

В понедельник львовяне пройдут еще одно тестирование.

26 мая исполком УАФ принял решение о возобновлении чемпионата Украины по футболу с 30 мая.

В турнирной таблице УПЛ на момент остановки чемпионата лидером является донецкий Шахтер, на второй строчке расположилась луганская Заря, а киевское Динамо идет третьим.

Источник: ФК Карпаты, УПЛ