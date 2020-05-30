PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

В Карпатах обнаружили коронавирус, матч с Мариуполем не состоится

В футбольном клубе Карпаты обнаружили положительные тесты на Covid-19 среди футболистов и персонала клуба.

Инфицированных сразу же отправили в самоизоляцию. В клубе сообщили, что у них отсутствуют симптомы заболевания.

Читайте: У львовских Карпат сменился собственник: Дыминский продал свою долю

Руководство львовского клуба проинформировало УАФ и УПЛ о ситуации с Covid-19 в клубе. Дирекция украинской Премьер-лиги приняла решение об отмене матча 24 тура Карпаты — Мариуполь.

Решение о дальнейшей судьбе матча будет принято в ближайшее время.

В понедельник львовяне пройдут еще одно тестирование.

26 мая исполком УАФ принял решение о возобновлении чемпионата Украины по футболу с 30 мая.

В турнирной таблице УПЛ на момент остановки чемпионата лидером является донецкий Шахтер, на второй строчке расположилась луганская Заря, а киевское Динамо идет третьим.

Источник: ФК Карпаты, УПЛ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка