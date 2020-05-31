Шахтер — Динамо — 3:1

Голы: Марлос, 39, 67 Антонио, 74 — Буяльский, 38

Донецкий Шахтер встречался с киевским Динамо в рамках матча 24 тура чемпионата Украины по футболу. Встреча в Киеве на НСК Олимпийский и завершилась победой горняков со счетом 3:1.

Счет в матче открыл Виталий Буяльский после паса от Георгия Цитаишвили на 38-й минуте встречи. Чтобы сравнять счет подопечным Луиша Каштру понадобилась одна минута — Марлос, получив передачу от партнера, совершил рывок и загнал снаряд в нижний угол ворот Георгия Бущана.

После перерыва Марлос увеличил преимущество Шахтера, отправив мяч под правую стойку. На 74-й минуте Маркос Антонио вогнал в сетку ворот киевлян третий мяч.

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Уже в добавленное время хорошую возможность имел Беньямин Вербич, но мяч после его удара пролетел мимо левой стойки.

В турнирной таблице чемпионата Украины продолжает лидировать донецкий Шахтер, который имеет в активе 62 пункта. Вторая ступень в луганской Зари (46), третьей идет черниговская Десна (46), а киевское Динамо (46) — четвертое.

Напомним, матч 24 тура Карпаты — Мариуполь отменили после того, как во львовской команде обнаружили положительные результаты тестов на Covid-19.

Фото: FC Shakhtar