В июле Украина сохранила высокий темп атак на российскую нефтяную отрасль, что поставило под угрозу экспорт сырья.

Новая тактика Украины поставила под угрозу экспорт нефти в РФ

По подсчетам Bloomberg, основанным на публичных сообщениях Украины и России, в течение прошлого месяца по меньшей мере 30 ударов были нанесены по крупным российским нефтеперерабатывающим заводам, танкерам, морской инфраструктуре и магистральным трубопроводам.

Это второй по величине месячный показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Расширяя кампанию против российской нефтяной промышленности, Украина наносит повторные удары по перерабатывающим и логистическим объектам. Это создает угрозу для российского экспорта в условиях, когда мировые нефтеперерабатывающие предприятия уже работают с максимальной нагрузкой из-за сокращения поставок, вызванных войной в Иране.

На прошлой неделе Москва продлила запрет на экспорт большинства видов дизельного горючего и бензина, пытаясь избежать дефицита на внутреннем рынке.

В июльскую статистику Bloomberg не включил восемь атак на танкеры, связанные с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума в российской части Черного моря. Ответственность за эти инциденты никто на себя не взял.

Если Киев подтвердит свою причастность к этим атакам, июль станет рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяным объектам, связанным с Россией.

По словам Михаила Драпатого, Украина работает над тем, чтобы увеличивать потери России и ослаблять экономический потенциал Москвы для ведения войны.

– Для этого мы используем асимметричные подходы и украинские технологии, – написал он в Telegram после телефонного разговора с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем.

Последствия этой стратегии особенно заметны в Черном и Азовском морях, где атаки повлияли на поставки через южные российские порты.

За неделю до 26 июля в Новороссийске загрузились всего четыре танкера. Для сравнения, в течение двух предыдущих недель их было семь и восемь соответственно.

Новороссийск обеспечивает около 20% российского морского экспорта сырой нефти.

Снижению активности предшествовала серия атак на крупные танкеры. Один из них был зафрахтован для загрузки нефти из терминала Каспийского трубопроводного консорциума, являющегося основным маршрутом экспорта казахстанской нефти.

По заявлениям украинских военных структур, всего было совершено по меньшей мере 125 атак на судна, связанные с Россией. Среди них около 90 танкеров в Черном и Азовском морях.

Bloomberg отмечает, что он не смог независимо подтвердить эти данные. В статистику также входят небольшие суда, перевозящие горючее во временно оккупированный Крым.

После активизации атак, российское Министерство обороны предупредило суда об опасности судоходства в российской части Черного моря. Это в очередной раз показало риски для одного из главных маршрутов экспорта российской нефти.

Старший вице-президент и руководитель отдела геополитического анализа Rystad Energy Хорхе Леон отметил, что Россия частично может перенаправить нефть из Новороссийска в балтийские порты.

В то же время, по его словам, свободных мощностей трубопроводов, хранилищ и танкеров предположительно будет недостаточно, чтобы компенсировать все объемы, которые могут выпасть из черноморского маршрута.

Кроме того, балтийские порты России также остаются уязвимыми к перебоям, продемонстрировавшим атаки в начале года.

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