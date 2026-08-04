Государственное бюро расследований проводит первоочередные следственные действия на месте неконтролируемой детонации боеприпасов на военном полигоне в окрестностях Хмельницкого.

Следователи проверяют две основные версии чрезвычайного происшествия.

Взрыв боеприпасов под Хмельницким: ГБР назвало основные версии взрывов

Взрыв боеприпасов в окрестностях Хмельницкого произошел 31 июля 2026 года около 11:55 и продолжался почти до конца дня. В настоящее время сотрудники ГБР работают на месте и ликвидируют последствия взрывов.

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По состоянию на 3 августа известны следующие последствия взрывов:

По предварительным данным, пятеро пропавших без вести военнослужащих разгружали боеприпасы на складе воинской части.

В ходе поисковых работ обнаружены фрагменты тел. Назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы для установления личностей погибших.

Восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Информации о пострадавших гражданских лицах не поступало.

В настоящее время ГСЧС продолжает разминирование территории за пределами объекта. Также продолжается фиксация повреждений жилых домов и имущества вблизи полигона.

ГБР рассматривает две основные версии происшествия:

нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, что привело к телесным повреждениям у нескольких человек;

диверсионные действия, направленные на уничтожение военного вооружения.

Следователи уже изъяли документацию по хранению и транспортировке боеприпасов и допросили командование и свидетелей.

Дело предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием и веществами повышенной опасности, повлекшее тяжкие последствия). По информации источника, производство находится под личным контролем руководства ГБР, а прокуратура осуществляет процессуальное руководство.

Напомним, что 31 июля в Хмельницком прогремели взрывы без воздушной тревоги. Над городом был виден столб черного дыма.

Впоследствии стало известно, что произошла детонация боеприпасов на военном полигоне. Четверо военнослужащих получили травмы. При этом с несколькими военными, находившимися на месте происшествия, связь отсутствовала.

Детонация боеприпасов на полигоне в Хмельницкой области завершилась по состоянию на 19:00. По факту чрезвычайного происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Источник : ГБР

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