Взрывы на полигоне под Хмельницким: ГБР проверяет две версии
Государственное бюро расследований проводит первоочередные следственные действия на месте неконтролируемой детонации боеприпасов на военном полигоне в окрестностях Хмельницкого.
Следователи проверяют две основные версии чрезвычайного происшествия.
Взрыв боеприпасов под Хмельницким: ГБР назвало основные версии взрывов
Взрыв боеприпасов в окрестностях Хмельницкого произошел 31 июля 2026 года около 11:55 и продолжался почти до конца дня. В настоящее время сотрудники ГБР работают на месте и ликвидируют последствия взрывов.
По состоянию на 3 августа известны следующие последствия взрывов:
- По предварительным данным, пятеро пропавших без вести военнослужащих разгружали боеприпасы на складе воинской части.
- В ходе поисковых работ обнаружены фрагменты тел. Назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы для установления личностей погибших.
- Восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
- Информации о пострадавших гражданских лицах не поступало.
В настоящее время ГСЧС продолжает разминирование территории за пределами объекта. Также продолжается фиксация повреждений жилых домов и имущества вблизи полигона.
ГБР рассматривает две основные версии происшествия:
- нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, что привело к телесным повреждениям у нескольких человек;
- диверсионные действия, направленные на уничтожение военного вооружения.
Следователи уже изъяли документацию по хранению и транспортировке боеприпасов и допросили командование и свидетелей.
Дело предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием и веществами повышенной опасности, повлекшее тяжкие последствия). По информации источника, производство находится под личным контролем руководства ГБР, а прокуратура осуществляет процессуальное руководство.
Напомним, что 31 июля в Хмельницком прогремели взрывы без воздушной тревоги. Над городом был виден столб черного дыма.
Впоследствии стало известно, что произошла детонация боеприпасов на военном полигоне. Четверо военнослужащих получили травмы. При этом с несколькими военными, находившимися на месте происшествия, связь отсутствовала.
Детонация боеприпасов на полигоне в Хмельницкой области завершилась по состоянию на 19:00. По факту чрезвычайного происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело.