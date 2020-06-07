Ірландський боєць Конор МакГрегор оголосив про рішення завершити кар’єру в ММА – змішаних бойових мистецтвах.

– Привіт хлопці! Я вирішив піти з єдиноборств. Спасибі всім вам за чудові спогади. Це була дивовижна подорож! – написав він на своїй сторінці в Twitter.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

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Це вже не перший випадок, коли МакГрегор оголошує про завершення кар’єри.

Минулого разу він робив таку заяву в березні 2019 року, проте потім вирішив повернутися.

Конор МакГрегор – боєць змішаних єдиноборств, який виступав під егідою UFC. Він провів 26 боїв, з яких переміг у 22.

Останній поєдинок Конор провів проти Дональда Серрона у січні 2020 року.