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Факти / Спорт

Втретє: Конор МакГрегор знову оголосив про завершення кар’єри

Ірландський боєць Конор МакГрегор оголосив про рішення завершити кар’єру в ММА – змішаних бойових мистецтвах.

– Привіт хлопці! Я вирішив піти з єдиноборств. Спасибі всім вам за чудові спогади. Це була дивовижна подорож! – написав він на своїй сторінці в Twitter.

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Це вже не перший випадок, коли МакГрегор оголошує про завершення кар’єри.

Минулого разу він робив таку заяву в березні 2019 року, проте потім вирішив повернутися.

Конор МакГрегор – боєць змішаних єдиноборств, який виступав під егідою UFC. Він провів 26 боїв, з яких переміг у 22.

Останній поєдинок Конор провів проти Дональда Серрона у січні 2020 року.

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