Ірландський боєць Конор МакГрегор оголосив про рішення завершити кар’єру в ММА – змішаних бойових мистецтвах.
– Привіт хлопці! Я вирішив піти з єдиноборств. Спасибі всім вам за чудові спогади. Це була дивовижна подорож! – написав він на своїй сторінці в Twitter.
Hey guys I’ve decided to retire from fighting.
Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!
Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!
Pick the home of your dreams Mags I love you!
Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ
— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020
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Це вже не перший випадок, коли МакГрегор оголошує про завершення кар’єри.
Минулого разу він робив таку заяву в березні 2019 року, проте потім вирішив повернутися.
Конор МакГрегор – боєць змішаних єдиноборств, який виступав під егідою UFC. Він провів 26 боїв, з яких переміг у 22.
Останній поєдинок Конор провів проти Дональда Серрона у січні 2020 року.