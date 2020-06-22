Чемпионка мира и Европы по стрельбе Бобана Величкович умерла в 30-летнем возрасте в результате послеродовых осложнений.

Врачи боролись за жизнь спортсменки двадцать дней. Последние семь дней Величкович пробыла в коме.

Читайте: Украинского атлета Борисенко нашли мертвым на горе Фудзияма

Известно, что Величкович ни разу так и не видела своего новорожденного ребенка, который родился абсолютно здоровым.

В Бобаны диагностировали эклампсию — заболевание, которое возникает во второй половине беременности, но может наблюдаться во время родов и в послеродовой период. Основным проявлением эклампсии являются судороги с потерей сознания.

Бобана была членом сборной Сербии по стрельбе. Свое последнее золото она выиграла в конце февраля 2020 года на чемпионате Европы во Вроцлаве в дисциплине стрельба из пневматического пистолета с 10 метров.

View this post on Instagram A post shared by Olimpijski komitet Srbije (@oksrbije) on Feb 28, 2020 at 10:54am PST

В 2014 году она стала чемпионкой мира (10 метров, пневматический пистолет) вместе с командой. Также Величкович является многократным призером чемпионатов Европы по стрельбе и участницей летних Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро. На Играх в Бразилии она заняла седьмое место в финале стрельбы из пневматического пистолета с десяти метров.

Фото: Olimpijski komitet Srbije

Источник: Allo.rs