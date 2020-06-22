Скандал в АПЛ: элитная проститутка родила от женатого звездного футболиста

Бывшая элитная проститутка Кэти Морган сообщила, что родила сына от звездного футболиста английской Премьер-лиги, которому она несколько раз предоставляла свои услуги.

Морган утверждает, что футболист заказывал ее трижды за спиной у жены. А ее номер ему дали партнеры по сборной Англии. За одну ночь эскортница брала £1,5 тыс. (более €1,6 тыс.).

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Женщина родила в марте этого года, а тест ДНК подтвердил, что отцом является футболист.

— Он был в шоке, когда я сказал ему, что беременна, он не поверил, что это его ребенок, — сказала 26-летняя Морган.

Она добавила, что игрок считает, что постыдным иметь ребенка от проститутки, ведь ее клиентами были его друзья-футболисты. По ее словам, отец ребенка не отказывается платить ежемесячные алименты, а она сама считает, что он будет замечательным отцом.

Также Морган призналась, что кроме футболистов сборной Англии среди ее клиентов были другие топ-игроки английской Премьер-лиги.

Откровение психотерапевта

Спортивный психолог Стив Поуп, который работает с футболистами АПЛ рассказал, что в начале карантина большинство игроков упали в депрессию и не знали, чем себя утешить в четырех стенах из-за самоизоляции.

Поуп рассказал, что однажды футболист позвонил ему, заявив, что от скуки на карантине переспал с сестрой жены.

Стив Поуп работает с игроками из Манчестер Юнайтед, Бернли, Блэкпула, Престона и футболистами одного из лондонских клубов.

Фото: Katy Jayne Morgan