В ближайшем 28-м туре Серии А Фиорентина сыграет без защитника команды Мартина Касереса и главного тренера Джузеппе Якини, которых дисквалифицировали за богохульство.

Соответствующее решение принял дисциплинарный комитет чемпионата Италии.

Во время матча 27 тура Серии А против Брешии (1:1) Касерес покидая поле после удаления на эмоциях выдал несколько богохульных высказываний. За это он получил бан на два матча.

Наставник фиалок Якини был недоволен таким решением арбитра и тоже позволил себе подобные фразы. За разговоры арбитр матча Ла Пенна удалил специалиста, а дисциплинарный комитет отстранил его на одну встречу.

В Италии самой плохой бранью считаются богохульные фразы.

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Поскольку матчи играют без зрителей, стало легче слышать разговоры на поле и с тренерской скамьи.

27 июня Фиорентина сыграет на выезде против римского Лацио. Сейчас фиалки идут на тринадцатой позиции, имея в активе 31 пункт. Лацио (62) идет вторым, отставая от лидера чемпионата Ювентуса на четыре очка.

В АПЛ призвали держать язык за зубами

Перед восстановлением английской Премьер-лиги капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон отметил, что игрокам и специалистам на тренерской скамье нужно больше следить за своим языком, и до минимума сократить брань во время матчей, ведь ее хорошо можно будет услышать из трансляции.

— Не хочу извиняться перед всеми после каждого матча, поэтому следует высказываться осторожно. Думаю, тренеру тоже придется следить за языком. Хотя теперь он знает, что мы не сможем обвинять толпу в том, что не слышим его, — сказал Хендерсон.

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп внешне выглядит, как спокойный коуч, но защитник красных Эндрю Робертсон признался в интервью, что эмоциональные высказывания немца с линии поля часто сопровождаются нецензурной лексикой.

Источник: Football Italia, Daily Mail