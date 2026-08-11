Новая почта адаптирует логистику для повышения защиты отправлений клиентов и обеспечения стабильности доставки по Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.

Как Новая почта меняет логистику

Компания переходит к децентрализованной модели сортировки отправок. Также внедряет резервные системы, которые обеспечат обработку посылок при возникновении проблем с работой отдельных звеньев логистики.

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В настоящее время сеть Новой почты охватывает всю территорию Украины и насчитывает более 56 тысяч точек сервиса.

В компании отмечают, что клиенты могут самостоятельно контролировать актуальный статус и перемещение своих отправлений через официальное приложение Новой почты.

В то же время в Новой почте не раскрывают конкретных деталей изменений.

– Из соображений безопасности сотрудников, клиентов и логистических процессов мы не комментируем и не разглашаем детали реорганизации, специфику резервных маршрутов или расположение объектов, – отметили в пресс-службе.

Компания перестраивает логистическую систему с упором на ее устойчивость и непрерывность работы.

5 августа в результате атаки РФ на Киев был полностью уничтожен сортировочный центр Новой почты.

РФ атаковала терминал Новой почты под Харьковом. В результате удара погиб сотрудник компании-перевозчика.

Фото: Новая почта

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