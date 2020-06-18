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Факты / Спорт

Наполи переиграл Ювентус в серии пенальти и стал обладателем Кубка Италии

Наполи — Ювентус — 0:0 (пен. 4:2)

Наполи и Ювентус встречались в финальном матче за Кубок Италии. Встреча прошла в Риме на Стадио Олимпико и завершилась победой номинальных гостей поля после серии пенальти.

Футболисты не сумели поразить ворота друг друга за отведенное основное время. Туринцы пристреливались по воротам Алекса Мерету, но цели так и не достигли.

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Зато на последней минуте компенсированного времени подопечные Дженнаро Гаттузо устроили настоящий ад у ворот Джанлуиджи Буффона. Опытный кипер бьянконери дважды выносил мяч с линии ворот.

Далее игра перешла в лотерею с пробитием одиннадцатиметровых. Пополнить копилку трофеев Юве помешали два первых промаха Пауло Дибала и Данилу. А вот адзурры исполнили на отлично все удары.

Для Наполи трофей Кубка Италии шестой в истории. Последний раз неаполитанцы побеждали в турнире еще в 2014 году. А вот лидерство по количеству побед в Кубке принадлежит Ювентусу (13).

В полуфинале Кубка Италии одолел миланский Интер (1:0, 1:1), а Ювентус оказался сильнее Милана благодаря забитому голу на Сан-Сиро (1:1, 0:0). Интересно, что подопечные Маурицио Сарри не смогли поразить ворота соперника в двух последних матчах турнира.

Фото: Dreamstime

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