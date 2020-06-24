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Факти / Спорт

У ФБР встановили, що темношкірому пілоту NASCAR не підкидали висільну петлю

Федеральне бюро розслідування розвінчало міф, що єдиний темношкірий пілот NASCAR Бубба Воллес став жертвою расизму. У ФБР заявили, що петля, яку знайшли у боксі Воллеса в Алабамі, була там щонайменше з жовтня 2019 року.

Цей факт підтверджують записи з камер відеонагляду NASCAR. Більше того, так звана висільна петля – це звичайна мотузка, стилізована під петлю, яку використовували для воріт боксу.

— ФБР завершило розслідування в спорткомплексі Talladega Superspeedway в Алабамі, постановивши, що Бубба Воллес не був об’єктом злочину на ґрунті ненависті. Звіт ФБР підтверджений фотодоказами, – йдеться у заяві NASCAR.

Також у звіті ФБР зазначається, що на той момент ніхто не міг знати, що саме Воллес займе цей бокс влітку 2020 року.

Бубба Уоллес NASCAR

Бубба Уоллес. Фото: Dreamstime

У Сполучених Штатах Америки демонстрація зашморгу вважається актом прояву расизму через асоціацію із судом Лінча.

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22 червня стало відомо, що NASCAR проведе розслідування, за яких умов мотузка, що символізує петлю, з’явилася у боксі пілота перед стартом гонки в Алабамі. Ця новина спричинила небувалий резонанс у ЗМІ, а деякі медіа повідомляли про перебування автомобілістів з прапорами Конфедерації.

Петля для боксов NASCAR

Петля для боксів NASCAR. Фото: Mark Domayer

26-річний Бубба Воллес є єдиним темношкірим пілотом у системі чемпіонатів NASCAR. Він активно підтримує рух Black Lives Matter після смерті афроамериканця Джорджа Флойда, а також добився заборони на використання прапору Конфедерації на змаганнях NASCAR, що спричинило протести в Алабамі.

Для багатьох американців прапор конфедератів символізує расизм, для інших – це спадщина південних штатів та пам’ять про жертв Громадянської війни.

Джерело: NASCAR

Фото: Mark Domayer, Dreamstime

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