Украинский центровой команды НБА Сакраменто Кингз Алексей Лень сообщил, что заразился коронавирусом.

Кроме украинца положительный тест на Covid-19 обнаружили у форварда команды Джабари Паркера.

Читайте: Первая ракетка мира Джокович сдал положительный тест на Covid-19

В сторис в Instagram Лень сообщил, что прошел тест в Сакраменто, а также, что с нетерпением ожидает возвращения на паркет.

— Я хочу поблагодарить Сакраменто Кингз за их заботу и НБА за то, что они составили протоколы на месте, что позволило у меня обнаружить вирус на ранней стадии. Я сразу самоизолировался и с нетерпением жду, когда смогу присоединиться к товарищам по команде для участия в плей-офф, — написал Лень.

View this post on Instagram A post shared by Alex Len (@alexlen_25) on May 8, 2020 at 5:34pm PDT

Его товарищ по команде Паркер рассказал о своем самочувствии после положительного теста

— Несколько дней назад я сдал положительный тест на Covid-19 и немедленно самоизолировался в Чикаго, там я и остаюсь. Я прогрессирую в выздоровлении и чувствую себя хорошо. С нетерпением жду, когда присоединюсь к команде в Орландо, для возвращения на паркет перед рестартом сезона, — сказал Паркер.

Сакраменто Кингз (28-36) — одна из 22 команд НБА, которые намерены возобновить игры 30 июля в Орландо, штат Флорида.

НБА планирует возобновить матчи в конце июля. Они будут проходить на площадке в Орландо, штат Флорида. Решение о возобновлении регулярного чемпионата приняли большинством голосов — 29 против одного. Единственным участником лиги, который проголосовал против, стала команда Портленд Трэйл Блэйзерс.

Фото: Alex Len