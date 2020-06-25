Український центровий команди НБА Сакраменто Кінгз Олексій Лень повідомив, що заразився коронавірусом.

Окрім українця позитивний тест на Covid-19 виявили у форварда команди Джабарі Паркера.

Читайте: Перша ракетка світу Джокович здав позитивний тест на Covid-19

У сторіс в Instagram Лень повідомив, що пройшов тест у Сакраменто, а також, що з нетерпінням очікує повернення на паркет.

— Я хочу подякувати Сакраменто Кінгз за їхню турботу та НБА за те, що вони склали протоколи на місці, що дозволило у мене виявити вірус на ранній стадії. Я відразу самоізолювався і з нетерпінням чекаю, коли зможу приєднатися до товаришів по команді для участі у плей-оф, – написав Лень.

View this post on Instagram A post shared by Alex Len (@alexlen_25) on May 8, 2020 at 5:34pm PDT

Його товариш по команді Паркер розповів про своє самопочуття після позитивного тесту

— Кілька днів тому я здав позитивний тест на Covid-19 і негайно самоізолювався в Чикаго, там я і залишаюся. Я прогресую в одужанні і відчуваю себе добре. З нетерпінням чекаю, коли приєднаюся до команди в Орландо, для повернення на паркет перед рестартом сезону, – сказав Паркер.

Сакраменто Кінгз (28-36) – одна з 22 команд НБА, які мають намір відновити ігри 30 липня в Орландо, штат Флорида.

НБА планує відновити матчі наприкінці липня. Вони будуть проходити на майданчику в Орландо, штат Флорида. Рішення про відновлення регулярного чемпіонату ухвалили більшістю голосів – 29 проти одного. Єдиним учасником ліги, хто проголосував проти, стала команда Портленд Трейл Блейзерс.

Фото: Alex Len