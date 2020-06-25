Український центровий команди НБА Сакраменто Кінгз Олексій Лень повідомив, що заразився коронавірусом.
Окрім українця позитивний тест на Covid-19 виявили у форварда команди Джабарі Паркера.
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У сторіс в Instagram Лень повідомив, що пройшов тест у Сакраменто, а також, що з нетерпінням очікує повернення на паркет.
— Я хочу подякувати Сакраменто Кінгз за їхню турботу та НБА за те, що вони склали протоколи на місці, що дозволило у мене виявити вірус на ранній стадії. Я відразу самоізолювався і з нетерпінням чекаю, коли зможу приєднатися до товаришів по команді для участі у плей-оф, – написав Лень.
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Його товариш по команді Паркер розповів про своє самопочуття після позитивного тесту
— Кілька днів тому я здав позитивний тест на Covid-19 і негайно самоізолювався в Чикаго, там я і залишаюся. Я прогресую в одужанні і відчуваю себе добре. З нетерпінням чекаю, коли приєднаюся до команди в Орландо, для повернення на паркет перед рестартом сезону, – сказав Паркер.
Сакраменто Кінгз (28-36) – одна з 22 команд НБА, які мають намір відновити ігри 30 липня в Орландо, штат Флорида.
НБА планує відновити матчі наприкінці липня. Вони будуть проходити на майданчику в Орландо, штат Флорида. Рішення про відновлення регулярного чемпіонату ухвалили більшістю голосів – 29 проти одного. Єдиним учасником ліги, хто проголосував проти, стала команда Портленд Трейл Блейзерс.
Фото: Alex Len