Победитель Супербоула-2020 защитник команды Канзас-Сити Чифс Патрик Махоумс согласился на историческое продлении контракта с клубом. Сумма нового соглашения составляет рекордные $503 млн.

Контракт 24-летнего спортсмена и клуба рассчитан на десять лет. Также в контракте присутствует пункт о непродаже игрока в другую команду.

We have signed QB Patrick Mahomes to a 10 year extension. Mahomes secured with Chiefs for the next 12 seasons. pic.twitter.com/ZsADdVkvxZ

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) July 6, 2020