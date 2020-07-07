Победитель Супербоула-2020 защитник команды Канзас-Сити Чифс Патрик Махоумс согласился на историческое продлении контракта с клубом. Сумма нового соглашения составляет рекордные $503 млн.

Контракт 24-летнего спортсмена и клуба рассчитан на десять лет. Также в контракте присутствует пункт о непродаже игрока в другую команду.

We have signed QB Patrick Mahomes to a 10 year extension. Mahomes secured with Chiefs for the next 12 seasons. pic.twitter.com/ZsADdVkvxZ — Kansas City Chiefs (@Chiefs) July 6, 2020

До этого самым высокооплачиваемым спортсменом мира был бейсболист Лос-Анджелес Энджелс Майк Траут. В прошлом году он продлил соглашение со своим клубом на 12 лет на сумму $430 млн.

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Генеральный директор Чифс Кларк Хант назвал Махоумса одним из самых продуктивных спортсменов со всех видов спорта.

— С его динамичной игрой он является одним из самых узнаваемых и любимых личностей, которые одевают форму Чифс. Он настоящий лидер и я счастлив, что он станет частью Канзас-Сити на долгие годы, — сказал Хант.

Here to stay. . .! pic.twitter.com/mfwMga3Kl0 — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) July 6, 2020

По итогам матча за Супербоул Махоумса признали самым ценным игроком финала НФЛ. Он стал самым молодым квотербэком в истории НФЛ и вторым афро-американским квотербэком, после Дуга Уильямса, кто получил эту награду.

В феврале Канзас-Сити Чифс выиграл первый за 50 лет Супербоул. В финальном матче НФЛ, который прошел в Майами, команда из Миссури одолела Сан-Франциско Форти Найнерс со счетом 31:20.

Источник: NBC News

Фото: Patrick Mahomes II