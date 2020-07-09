Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение исключить ФК Карпаты с текущего розыгрыша украинской Премьер-лиги.

Решение было принято после рассмотрения дела по заявлению УПЛ из-за неявки львов на матч 24 тура и 29 тура против ФК Мариуполь дома и на выезде.

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На основании ст. 9 Регламента УПЛ, были приняты следующие решения:

за неявку на эти два матча Карпатам засчитали техническое поражение со счетом 3:0, а Мариуполю — техническую победу со счетом 3:0;

ФК Карпаты исключили из соревнований УПЛ сезона-2019/20 за повторную неявку на игру без уважительной причины;

в оставшихся матчах с участием львовского клуба, Карпатам зачислят поражения (-:+), а командам-соперницам технические победы (+:-).

8 июля дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты и начало матчей 31 и 32 туров. Интересно, что в расписании уже отсутствовали львовские Карпаты.

Что происходит в Карпатах?

В львовском клубе заявляют, что не имеют денег для продолжения жизнедеятельности команды. Также сообщалось, что у Карпат долг в размере $5 млн.

30 мая, за день до матча 24 тура УПЛ Карпаты — Мариуполь, львовяне заявили, что у них произошла вспышка коронавируса. Руководство УПЛ игру отменило.

Перед матчем 29 тура Карпаты проинформировали УПЛ о невозможности принять участие в игре с Мариуполем. После этого дирекция Лиги передала материалы дела в КДК УАФ.