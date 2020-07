Формула-1 додала у поточний календар сезону ще два етапи – Гран-прі Тоскани та Гран-прі Росії.

На італійській трасі Муджело в Італії вперше відбудеться етап королівських перегонів. Гран-прі Тоскани запланований на 11-13 вересня.

Також у Формулі-1 додали у календар Гран-прі Росії у Сочі. Перегони відбудуться 25-27 вересня.

We’ve added some more dates for your diary #F1 pic.twitter.com/SyMuR8w8R6

— Formula 1 (@F1) July 10, 2020