Формула-1 додала у поточний календар сезону ще два етапи – Гран-прі Тоскани та Гран-прі Росії.

На італійській трасі Муджело в Італії вперше відбудеться етап королівських перегонів. Гран-прі Тоскани запланований на 11-13 вересня.

Також у Формулі-1 додали у календар Гран-прі Росії у Сочі. Перегони відбудуться 25-27 вересня.

We’ve added some more dates for your diary #F1 pic.twitter.com/SyMuR8w8R6 — Formula 1 (@F1) July 10, 2020

Міжнародний автодром Муджело поблизу Флоренції належить конюшні Ferrari. Саме його команда використовує для тестів своїх болідів класу Ф-1 та інших автомобілів.

Перегони на цій трасі стануть особливими для Ferrari, адже під час цього етапу скудерія проведе свою тисячну гонку у чемпіонаті світу.

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Етап на трасі Муджело відбудеться через тиждень після Гран-прі Італії у Монці. Муджело стане четвертим італійським автодромом після Монци, Імоли та легендарної траси у Пескарі, яка використовувалася лише один раз у 1957 році для проведення перегонів Ф-1.

5 липня сезон-2020 у Формулі-1 стартував з Гран-прі Австрії. Переможцем етапу став пілот Mercedes Валттері Боттас, другим на подіум піднявся гонщик Ferrari Шарль Лекдер, а замкнув трійку лідерів Ландо Норріс із McLaren. Другий етап чемпіонату світу Гран-прі Штирії відбудеться 12 липня на трасі у Шпільбергу.