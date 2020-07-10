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Факти / Спорт

Формула-1 додала у календар ще два етапи у сезоні-2020

Формула-1 додала у поточний календар сезону ще два етапи –  Гран-прі Тоскани та Гран-прі Росії.

На італійській трасі Муджело в Італії вперше відбудеться етап королівських перегонів. Гран-прі Тоскани запланований на 11-13 вересня.

Також у Формулі-1 додали у календар Гран-прі Росії у Сочі. Перегони відбудуться 25-27 вересня.

Міжнародний автодром Муджело поблизу Флоренції належить конюшні Ferrari. Саме його команда використовує для тестів своїх болідів класу Ф-1 та інших автомобілів.

Перегони на цій трасі стануть особливими для Ferrari, адже під час цього етапу скудерія проведе свою тисячну гонку у чемпіонаті світу.

Читайте: Формула-1 опублікувала календар восьми етапів сезону-2020

Етап на трасі Муджело відбудеться через тиждень після Гран-прі Італії у Монці. Муджело стане четвертим італійським автодромом після Монци, Імоли та легендарної траси у Пескарі, яка використовувалася лише один раз у 1957 році для проведення перегонів Ф-1.

5 липня сезон-2020 у Формулі-1 стартував з Гран-прі Австрії. Переможцем етапу став пілот Mercedes Валттері Боттас, другим на подіум піднявся гонщик Ferrari Шарль Лекдер, а замкнув трійку лідерів Ландо Норріс із McLaren. Другий етап чемпіонату світу Гран-прі Штирії відбудеться 12 липня на трасі у Шпільбергу.

Джерело: Formula 1

Фото: Dreamstime

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