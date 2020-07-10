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Факты / Спорт

Шахтер — Вольфсбург: УЕФА утвердил дату и место матча

Шахтер – Вольфсбург, матч 1/8 финала Лиги Европы, состоится 5 августа на НСК Олимпийский в Киеве.

Игра, которая пройдет без зрителей, начнется в 19.55 по местному времени.

Если Шахтер пройдет Вольфсбург, в 1/4 финала он сыграет с  победителем пары Базель – Айнтрахт.

Четвертьфинал Лиги Европы пройдет на Арене АуфШальке в Гельзенкирхене. Этот матч запланирован на 22.00 11 августа.

Полуфинал сыграют в Дюссельдорфе 17 августа в 22.00, финал – в Кельне 21 августа в это же время.

Читайте: 13-й трофей: Шахтер – чемпион Украины

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

10 июля УЕФА провел жеребьевку четвертьфиналов Лиги Европы-2019/20.

  • Вольфсбург/Шахтер — Айнтрахт/Базель
  • ЛАСК/Манчестер Юнайтед — Истанбул Башакшехир/Копенгаген
  • Интер/Хетафе — Рейнджерс/Байер
  • Олимпиакос/Вулверхэмптон — Севилья/Рома

На сегодняшний день шесть пар из восьми сыграли первые матчи стадии 1/8 финала.

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