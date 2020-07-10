Шахтар – Вольфсбург: УЄФА затвердив дату і місце матчу

Шахтар – Вольфсбург, матч 1/8 фіналу Ліги Європи, відбудеться 5 серпня на НСК Олімпійський у Києві.

Гра, яка відбудеться без глядачів, почнеться о 19.55 за місцевим часом.

Якщо Шахтар пройде Вольфсбург, в 1/4 фіналу він зіграє з переможцем пари Базель – Айнтрахт.

Чвертьфінал Ліги Європи відбужеться на Арені АуфШальке в Гельзенкірхені. Цей матч заплановано на 22.00 11 серпня.

Півфінал зіграють у Дюссельдорфі 17 серпня о 22.00, фінал – у Кельні 21 серпня у цей же час.

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Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи

10 липня УЄФА провів жеребкування чвертьфіналів Ліги Європи-2019/20.

Вольфсбург/Шахтар – Айнтрахт/Базель

ЛАСК/Манчестер Юнайтед – Істанбул ББ/Копенгаген

Інтер/Хетафе – Рейнджерс/Байєр

Олімпіакос/Вулверхемптон – Севілья/Рома

На сьогоднішній день шість пар із восьми зіграли перші матчі стадії 1/8 фіналу.