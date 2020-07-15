Украинская ассоциация футбола показала новую футбольную форму сборной Украины.

Основным цветом домашнего комплекта сборной остался желтый, с выделенными синими деталями. Также на передней части джерси виднеется узор, навеянный традициями украинской вышивки. Основным цветом выездного комплекта будет синий с желтыми деталями.







УАФ представил новую форму сборной Украины по футболу / 2 фотографии

Техническим спонсором сборной Украины остается компания Joma.

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Впервые в новой форме сине-желтые сыграют в матчах группового этапа Лиги наций. Очевидно, именно в этой форме сине-желтые поедут на чемпионат Европы в следующем году.

Новенький комплект уже можно приобрести на сайтах Joma.ua и Joma.com.ua. Стоимость одной футболки составляет 1450 грн.

Кроме сборной Украины компания Joma является техническим партнером команды Румынии и Гондураса. Также в ее форме играют испанские клубы Хетафе, Леганес, Вильярреал и Эйбар, клубы Серии А — Аталанта, Сампдория и Торино, немецкий Хоффенхайм и бельгийский Андерлехт.

2 июля исполком УАФ выбрал арены, на которых сборная Украины сыграет домашние матчи в дивизионе А четвертой группы Лиги наций сезона-2020/21.

В частности, подопечные Шевченко первую игру проведет 3 сентября во Львове против сборной Швейцарии, а дальше на украинскую сборную ждет вылет в Испанию.