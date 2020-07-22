Спортсменка Мария Гербер, которая была фигуристкой 22 года, рассказала, что ей всегда было трудно подобрать костюмы или колготки, ведь они не подходили под нужды темнокожих спортсменов.

— Представительство имеет значения, 100%. Особенно когда вы находитесь в сфере, где вам могут сказать, что это не имеет надлежащего вида или вам оно не подходит. Трудно чувствовать себя красивой, когда ты оглядываешься, а идеалистическое дело о красоте не имеет ничего общего с тем, что имеешь, — сказала Гербер.

Гербер начала свою карьеру в фигурном катании в пятилетнем возрасте в Риверсайде, штат Калифорния. На занятия по фигурному катанию она начала ходить благодаря своей бабушке, которая записала ее на уроки.

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Через несколько лет Мария успешно прошла кастинг на роль в ледовом шоу, в котором участвовала в течение десяти лет.

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Гербер ушла из фигурного катания в 2016 году и называет этот опыт удивительным. Впрочем, горький осадок у нее остался именно из-за невозможности подобрать костюмы для программы, ведь они всегда были для фигуристки актуальным вопросом.

Спортсменка рассказала, что часто ей приходилось шить костюмы на заказ, а иногда красить самостоятельно колготки под оттенок кожи.

— Никогда не забуду свой предпоследний сезон, когда дизайнеры костюмов одели меня в костюм с полностью белой сетки. И я помню, как они на это посмотрели и сказали: это выглядит не так уж плохо. Мне кажется, что слова: это выглядит не так уж плохо — это мягкий способ сказать: мы знаем, что это не так, но это то, что есть, — рассказала Гербер.

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Фигуристка рассказала, что чувствовала себя дискомфортно и вынуждена была переделать костюм.

— Производители чулок для фигуристок смотрят только на белокожих спортсменок и выпускают светлые вещи. Костюм можно сшить на заказ, а вот подобрать под него колготы — невозможно. Их приходится красить, — добавила Мария.

В будущем Гербер надеется создать механизм, благодаря которому производители чулок и костюмов будут делать вещи для всех людей независимо от расы.

Источник: CBC

Фото: Mariyah Gerber