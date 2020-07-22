Спортсменка Марія Гербер, яка була фігуристкою 22 роки, розповіла, що їй завжди було важко підібрати костюми або панчохи, адже вони не підходили під потреби темношкірих спортсменів.

— Представництво має значення, 100%. Особливо коли ви перебуваєте у сфері, де вам можуть сказати, що це не має належного вигляду чи вам воно не личить. Важко відчувати себе красивою, коли ти озираєшся, а ідеалістична річ про красу не має нічого спільного з тим, що ти маєш, – сказала Гербер.

Гербер розпочала свою кар’єру у фігурному катанні у п’ятирічному віці у Ріверсайді, штаті Каліфорнія. На заняття з фігурного катання вона почала ходити завдяки своїй бабусі, яка записала її на уроки.

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Через кілька років Марія успішно пройшла кастинг на роль у льодовому шоу, в якому брала участь протягом десяти років.

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Гербер залишила фігурне катання у 2016 році і називає цей досвід дивовижним. Втім, гіркий осад в неї залишився саме через неможливість підібрати костюми для програми, адже вони завжди були для фігуристки актуальним питанням.

Спортсменка розповіла, що часто їй довелося шити костюми на замовлення, а інколи фарбувати самостійно панчохи під відтінок шкіри.

— Ніколи не забуду свій передостанній сезон, коли дизайнери костюмів одягнули мене в костюм із повністю білої сітки. І я пам’ятаю, як вони на це подивилися і сказали: Це виглядає не так вже й погано. Мені здається, що слова: це виглядає не так вже й погано – це також м’який спосіб сказати: ми знаємо, що це не так, але це те, що є, – розповіла Гербер.

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Фігуристка розповіла, що відчувала себе дискомфортно та змушена була переробити костюм.

— Виробники панчіх для фігуристок дивляться лише на білошкірих спортсменок та випускають світлі речі. Костюм можна пошити на замовлення, а ось підібрати під нього колготи – неможливо. Їх доводиться фарбувати, – додала Марія.

У майбутньому Гербер надіється створити механізм, завдяки якому виробники панчіх та костюмів вироблятимуть речі для всіх людей не залежно від раси.

Джерело: CBC

Фото: Mariyah Gerber