Национальная ассамблея Венгрии проголосовала за избрание нового президента – 73-летнего юриста и бывшего главы Верховного Суда Андраша Баку.

За его избрание проголосовал парламент страны во вторник, 11 августа, сообщает Telex.

Баку избрали новым президентом Венгрии

Решение об избрании Андраша Баку президентом Венгрии поддержали 140 законодателей, в то время как шестеро высказались против. Бывшая коалиция большинства Фидес-КДНП в голосовании не участвовала, о чем предупреждала заранее.

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С 1991 до 2008 годов Баку занимал должность судьи в Европейском суде по правам человека.

Во главе Верховного суда Венгрии он находился с 2009 года, однако ушел из должности только через два года после введения конституционной реформы.

Сам он связывал свое преждевременное увольнение с публичной критикой судебной реформы правительства бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Избранию нового президента Венгрии предшествовало досрочное сложение полномочий его предшественником Тамашем Шуйоком, который 18 июля подписал соответствующие конституционные изменения.

Одобренный парламентом документ давал Шуйоку пятидневный срок для подписания или наложения вето. В то же время конституционное большинство в законодательном органе Венгрии удерживает партия Тиса под руководством действующего премьер-министра Петера Мадяра.

Это решение стало реализацией избирательного обещания Мадяра. Он уверял, что в случае получения конституционного большинства изменит основной закон, чтобы отстранить от должностей назначенцев предыдущей власти, которых он называл “марионетками” Орбана.

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