Манчестер Сити в пятницу, 7 августа, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20, в котором подопечные Хосепа Гвардиолы на стадионе Этихад в Манчестере сыграют против мадридского Реала. Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами встречи являются подопечные Гвардиолы. На победу Манчестер Сити принимают ставки с коэффициентом 1.69. Успех испанского клуба оценивают в 4.70. Ничейный исход встречи — 4.30.

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Также на проход английского клуба в четвертьфинал турнира дают коэффициент 1.15, тогда как шансы подопечных Зинедина Зидана, после домашнего поражения на Сантьяго Бернабеу в Мадриде в первом матче, оцениваются в 6.30.

Для Реала и Манчестер Сити встреча на Этихад станет восьмой в истории. Впервые команды встретились в сезоне-2012/13 на стадии группового этапа Лиги чемпионов.

Победитель этой пары в следующей стадии встретится с победителем дуэта Лион — Ювентус (1:0), который определится в пятницу, 7 августа.

Сейчас четыре команды уже гарантировали себе место в Финале восьми Лиги чемпионов: Аталанта встретится с ПСЖ, а РБ Лейпциг поспорит за выход с Атлетико.