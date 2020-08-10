Двоє футболістів першої команди футбольного клубу Динамо заразилися коронавірусом.

Позитивний тест показав інфікування Назарія Русина та Романа Вантуха.

Русина направили зробити тест після того, як у форварда були виявлені симптоми Covid-19.

Після цього перевірили його сусіда за кімнатою на тренувальній базі клубу Вантуха, у якого також підтвердився коронавірус.

У решти футболістів Динамо, яким екстрено зробили тести, коронавірус не виявили.

Русина і Вантуха на два тижні ізолювали від команди.

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Коронавірус у ФК Карпати

30 травня львівський футбольний клуб Карпати повідомив про інфікування коронавірусом декількох гравців і працівників персоналу.

Тоді Карпати були змушені скасувати матч проти Маріуполя та оголосити карантин на 15 днів.

Фото: Динамо Київ