Двоє футболістів першої команди футбольного клубу Динамо заразилися коронавірусом.
Позитивний тест показав інфікування Назарія Русина та Романа Вантуха.
Русина направили зробити тест після того, як у форварда були виявлені симптоми Covid-19.
Після цього перевірили його сусіда за кімнатою на тренувальній базі клубу Вантуха, у якого також підтвердився коронавірус.
У решти футболістів Динамо, яким екстрено зробили тести, коронавірус не виявили.
Русина і Вантуха на два тижні ізолювали від команди.
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Коронавірус у ФК Карпати
30 травня львівський футбольний клуб Карпати повідомив про інфікування коронавірусом декількох гравців і працівників персоналу.
Тоді Карпати були змушені скасувати матч проти Маріуполя та оголосити карантин на 15 днів.
Фото: Динамо Київ