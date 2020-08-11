Динамо в товарищеском матче уступило черниговской Десне. Матч закончился со счетом 1: 2.

Подопечные новоиспеченного тренера киевлян Мирчи Луческу пропустили гол в середине первого тайма, а сами отличились в воротах Десны на 80-й минуте. Десна вырвала победу в конце матча.

На 32-й минуте Егор Картушов завершил свой проход по левому флангу навесом в штрафную, где его отозвался Филиппов и расстрелял ворота динамовцев с близкого расстояния.

После пропущенного гола динамовцы взялись инициативнее атаковать. На второй тайм Луческу выпустил трех свежих футболистов, которые еще больше взяли мяч под свой контроль.

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На 69-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Десны за фол Имерекова. Однако Цыганков гол не забил. Однако, ему удалось пробить вратаря Десны в минуту — голевую передачу Виктору отдал Буяльский.

Однако Десна вырвала победу уже через минуту — атаку левым флангом завершил точным выстрелом Шевцов из центра штрафной.

Динамо — Десна 1:2

Голы: Цыганков, 80 — Филиппов, 32, 81.

Динамо: Бущан (Бойко, 46) — Караваев (Вивчаренко, 65), Кендзера, Сирота, Тимчик (мешкотно, 46) — Сидорчук (Андриевский, 75), Буяльский (где Пена, 81) — Цитаишвили (Шапаренко, 46), Леднев (Цыганков, 58), Булеца (Дуелунд, 46) — Супряга (Соль, 65).

Десна: Паст — Конопля, Имереков, Тамм, Западня — Огыря, Домбровский, Калитвинцев, Картушов — Будковский, Филиппов.

Назначение Луческу

75-летний Мирча Луческу стал новым тренером Динамо 23 июля. Подписал контракт с киевской командой по схеме 2 + 1.

Назначение румына, который тренировал в свое время Шахтер, остро отреагировали ультрас Динамо и часть болельщиков.

У стадиона имени Лобановского организовали акцию протеста.