Президент французского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу своего клуба в 1/4 финала Лиги чемпионов над итальянской Аталантой.

Функционер отметил, что очень гордится командой, ведь они отдались полностью на поле.

— Особый день, просто замечательный. Выход в полуфинал был необходим, чтобы изменить наш менталитет. Футболисты отдались на 200%, я очень горд. Все говорили, что ПСЖ не готов к Лиге чемпионов, но мы показали обратное. Мы еще далеки до нашей цели, а мыслями сейчас о полуфинале, — сказал Аль-Хелаифи.

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Также он поделился своими мыслями относительно лидеров команды бразильского нападающего Неймара и французского форварда Килиана Мбаппе.

— Неймар и Мбаппе — среди лучших футболистов мира. Неймар — лучший игрок матча. Он многое изменил в команде. Как и Мбаппе он останется. Они никогда не уйдут из ПСЖ, — добавил катарский бизнесмен.

Подопечные Томаса Тухеля сделали камбэк в четвертьфинальном матче с итальянской Аталантой. ПСЖ уступал во время матча 1: 0 до компенсированного времени ко второму тайму.

Сначала на первой добавленной минуте восстановил равновесие во встрече Маркиньос, а через две минуты парижан вывел вперед точный удар Чупо-Мотинга.

Источник: RMC Sport