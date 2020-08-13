Президент французского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу своего клуба в 1/4 финала Лиги чемпионов над итальянской Аталантой.
Функционер отметил, что очень гордится командой, ведь они отдались полностью на поле.
— Особый день, просто замечательный. Выход в полуфинал был необходим, чтобы изменить наш менталитет. Футболисты отдались на 200%, я очень горд. Все говорили, что ПСЖ не готов к Лиге чемпионов, но мы показали обратное. Мы еще далеки до нашей цели, а мыслями сейчас о полуфинале, — сказал Аль-Хелаифи.
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Также он поделился своими мыслями относительно лидеров команды бразильского нападающего Неймара и французского форварда Килиана Мбаппе.
— Неймар и Мбаппе — среди лучших футболистов мира. Неймар — лучший игрок матча. Он многое изменил в команде. Как и Мбаппе он останется. Они никогда не уйдут из ПСЖ, — добавил катарский бизнесмен.
Neymar & Mbappe #AtalantaPSG pic.twitter.com/L9EFr3DDmr
— Faisal HQ (@iF2is) August 12, 2020
ПСЖ выбил Аталанту из розыгрыша Лиги чемпионов
Подопечные Томаса Тухеля сделали камбэк в четвертьфинальном матче с итальянской Аталантой. ПСЖ уступал во время матча 1: 0 до компенсированного времени ко второму тайму.
Сначала на первой добавленной минуте восстановил равновесие во встрече Маркиньос, а через две минуты парижан вывел вперед точный удар Чупо-Мотинга.
Источник: RMC Sport