Шахтер Донецк — Динамо Киев — 1:3

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов (Фернандо, 87), Бондарь (Коноплянка, 70), Матвиенко, Маркос Антонио (Марлос, 46), Степаненко, Тете (Соломон, 61), Алан Патрик, Тайсон, Мораес.

Динамо: Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Родригес, Шапаренко, Буяльский (Леднев, 81), Де Пена (Андриевский, 74), Супряга (Соль, 61).

Голы: Мораес, 37 — Де Пена, 20 Родригес, 31 Соль, 83

Киевское Динамо обыграло донецкий Шахтер в матче за Суперкубок Украины по итогам сезона-2019/20. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК Олимпийский и завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Мирчи Луческу.

Счет в матче в середине первого тайма открыл Карлос Де Пена, который головой вколотил мяч в сетку ворот Андрея Пятова после навеса от Сидорчука.

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На 31-й минуте Жерсон Родригес удвоил преимущество киевской команды. Форвард убежал в сольный проход и перебросил мяч через Пятова, который вышел из ворот.

Еще до перерыва горнякам удалось отыграть один мяч. Георгий Бущан был бессилен против удара в нижний угол ворот от Жуниора Мораеса.

После перерыва Тете имел хорошую возможность установить паритет в игре, впрочем мяч после его удара оказался за пределами поля. Зато подопечные Мирчи Луческу забили горнякам еще один гол. На этот раз отличился Фран Соль.

Таким образом, Мирча Луческу у руля киевской команды завоевывает свой первый трофей с Динамо, обыграв свою бывшую команду.

Фото: Динамо Киев