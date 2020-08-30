Украинский боксер и экс-чемпион мира Виктор Постол проиграл чемпиону мира по версиям WBC и WBO в суперлегком весе американцу Хосе Карлосу Рамиресу.
Бой проходил в Лас-Вегасе.
Постол минимально уступил Рамиресу и проиграл бой по решению судей.
Все раунды прошли в равной борьбе, без существенного преимущества кого-то из боксеров. После финального гонга Постол и Рамирес победно подняли руки вверх.
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Судьи отдали победу Рамиресу 114-114, 115-113 и 116-112.
R7 power surge from the champ ⚡️#RamirezPostol | Live on ESPN+ pic.twitter.com/LpGSk5mivE
— Top Rank Boxing (@trboxing) August 30, 2020
Бой Постола с Рамиресом
Бой Постола с американцем Хосе Карлосом Рамиресом должен был пройти 1 февраля 2020 в китайском городе Хайкоу. Он был отменен из-за вспышки коронавируса в Китае.
В мае Постол рассказал, что в США подготовка к чемпионскому бою стоит до $25 тыс.
22 июля стала известна дата боя с Рамиресом.
Фото: Boxing Scene