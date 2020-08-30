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Факты / Спорт

Постол проиграл Рамиресу и не смог во второй раз стать чемпионом мира

Украинский боксер и экс-чемпион мира Виктор Постол проиграл чемпиону мира по версиям WBC и WBO в суперлегком весе американцу Хосе Карлосу Рамиресу.

Бой проходил в Лас-Вегасе.

Постол минимально уступил Рамиресу и проиграл бой по решению судей.

Все раунды прошли в равной борьбе, без существенного преимущества кого-то из боксеров. После финального гонга Постол и Рамирес победно подняли руки вверх.

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Судьи отдали победу Рамиресу 114-114, 115-113 и 116-112.

Бой Постола с Рамиресом

Бой Постола с американцем Хосе Карлосом Рамиресом должен был пройти 1 февраля 2020 в китайском городе Хайкоу. Он был отменен из-за вспышки коронавируса в Китае.

В мае Постол рассказал, что в США подготовка к чемпионскому бою стоит до $25 тыс.

22 июля стала известна дата боя с Рамиресом.

Фото: Boxing Scene

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