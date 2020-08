Украинский боксер и экс-чемпион мира Виктор Постол проиграл чемпиону мира по версиям WBC и WBO в суперлегком весе американцу Хосе Карлосу Рамиресу.

Бой проходил в Лас-Вегасе.

Постол минимально уступил Рамиресу и проиграл бой по решению судей.

Все раунды прошли в равной борьбе, без существенного преимущества кого-то из боксеров. После финального гонга Постол и Рамирес победно подняли руки вверх.

Судьи отдали победу Рамиресу 114-114, 115-113 и 116-112.

R7 power surge from the champ ⚡️#RamirezPostol | Live on ESPN+ pic.twitter.com/LpGSk5mivE

— Top Rank Boxing (@trboxing) August 30, 2020