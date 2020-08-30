Український боксер і екс-чемпіон світу Віктор Постол програв чемпіону світу за версіями WBC і WBO в суперлегкій вазі американцеві Хосе Карлосу Раміресу.
Бій проходив у Лас-Вегасі.
Постол мінімально поступився Раміресу і програв бій за рішенням суддів.
Всі раунди пройшли в рівній боротьбі, без істотної переваги когось із боксерів. Після фінального гонгу Постол і Рамірес переможно підняли руки вгору.
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Судді віддали перемогу Раміресу 114-114, 115-113 і 116-112.
R7 power surge from the champ ⚡️#RamirezPostol | Live on ESPN+ pic.twitter.com/LpGSk5mivE
— Top Rank Boxing (@trboxing) August 30, 2020
Бій Постола з Раміресом
Бій Постола з американцем Хосе Карлосом Раміресом повинен був пройти 1 лютого 2020 в китайському місті Хайкоу. Він був скасований через спалах коронавірусу в Китаї.
У травні Постол розповів, що в США підготовка до чемпіонського бою коштує до $25 тис.
22 липня стала відома дата бою з Раміресом.
Фото: BoxingScene