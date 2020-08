Український боксер і екс-чемпіон світу Віктор Постол програв чемпіону світу за версіями WBC і WBO в суперлегкій вазі американцеві Хосе Карлосу Раміресу.

Бій проходив у Лас-Вегасі.

Постол мінімально поступився Раміресу і програв бій за рішенням суддів.

Всі раунди пройшли в рівній боротьбі, без істотної переваги когось із боксерів. Після фінального гонгу Постол і Рамірес переможно підняли руки вгору.

Судді віддали перемогу Раміресу 114-114, 115-113 і 116-112.

