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Факти / Спорт

Постол програв Раміресу і не зміг вдруге стати чемпіоном світу

Український боксер і екс-чемпіон світу Віктор Постол програв чемпіону світу за версіями WBC і WBO в суперлегкій вазі американцеві Хосе Карлосу Раміресу.

Бій проходив у Лас-Вегасі.

Постол мінімально поступився Раміресу і програв бій за рішенням суддів.

Всі раунди пройшли в рівній боротьбі, без істотної переваги когось із боксерів. Після фінального гонгу Постол і Рамірес переможно підняли руки вгору.

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Судді віддали перемогу Раміресу 114-114, 115-113 і 116-112.

Бій Постола з Раміресом

Бій Постола з американцем Хосе Карлосом Раміресом повинен був пройти 1 лютого 2020 в китайському місті Хайкоу. Він був скасований через спалах коронавірусу в Китаї.

У травні Постол розповів, що в США підготовка до чемпіонського бою коштує до $25 тис.

22 липня стала відома дата бою з Раміресом.

Фото: BoxingScene

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