Поединок Виктора Постола с обладателем титулов WBC и WBA американцем Хосе Карлосом Рамиресом должен был пройти 1 февраля 2020 в китайском городе Хайкоу. Однако из-за вспышки коронавируса в Китае бой отменили.

Новую дату титульного поединка промоутерская компания Top Rank объявит позже.

Президент Top Rank Боб Арум отметил, что самое главное в сегодняшней ситуации, которая сложилась в мире – это сохранить здоровье.

Top Rank Chairman Bob Arum: “The health and safety of our fighters and everyone working on the event is the most important thing. We hope the situation is brought under control soon. We look forward to staging events at Mission Hills Haikou in the very near future.”

