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Факты / Спорт

Бой Постола с Рамиресом отменили из-за коронавируса

Поединок Виктора Постола с обладателем титулов WBC и WBA американцем Хосе Карлосом Рамиресом должен был пройти 1 февраля 2020 в китайском городе Хайкоу. Однако из-за вспышки коронавируса в Китае бой отменили.

Новую дату титульного поединка промоутерская компания Top Rank объявит позже.

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Президент Top Rank Боб Арум отметил, что самое главное в сегодняшней ситуации, которая сложилась в мире – это сохранить здоровье.

— Здоровье и безопасность наших бойцов и всех, кто работает над событием, – это самое важное. Ожидаем, что ситуация вскоре удастся взять под контроль. Надеемся на организацию боя в Mission Hills Haikou в ближайшем будущем “.

Коронавирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Сейчас он распространился на Южную Корею, США, Филиппины, Японию и Великобританию. От вируса в Китае умерли 25 человек.

Также Факты ICTV рассказывали, как распространяется коронавирус nCoV миром.

Фото: Boxing Scene

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