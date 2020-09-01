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Факты / Спорт

Украинка Костюк разгромила россиянку Касаткину в первом круге US Open-2020

Встреча российской теннисистки Дарьи Касаткиной и украинки Марты Костюк в первом круге US Open-2020 завершилась победой Костюк со счетом 1:6, 2:6.

Игра продлилась ровно час. За это время Касаткина сделала два брейка и пять раз ошиблась на подаче. Со своей стороны, Костюк дважды подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов.

После этого счет личных встреч оппоненток стал 1:0 в пользу украинки.

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Во втором раунде US Open Марта Костюк сыграет с победительницей пары Кори Гауфф — Анастасия Севастова.

Сейчас Марта Костюк занимает 137 место в рейтинге WTA, а Дарья Касаткина — 70.

Всего в основной сетке US Open-2020 выступят семь украинок. Открытый чемпионат США по теннису начался 31 августа и продлится до 13 сентября.

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