18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк своем дебютном US Open вышла уже в третий круг соревнований.

В двух сетах украинка победила 31-ю сеяную на турнире латвийку Анастасию Севастову со счетом 6:3, 7:6 (7:5). Для этого Костюк понадобился 1 час и 23 минуты.

В первой партии Марта сразу взяла гейм, но соперница быстро установила паритет. Украинка смогла вырваться вперед только Севастова проиграла свою подачу

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Во второй партии все решилось на тай-брейке. Костюк проигрывала 2:5, однако смогла выиграть подряд пять розыгрышей и триумфировать в матче.

За выход в 1/8 финала US Open-2020 Костюк поспорит с экс-первой ракеткой мира Наоми Осакой. Японка во втором круге турнира одолела итальянку Камилу Джорджи (6:1, 6:2).

Марта Костюк в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису осталась единственной представительницей Украины. Во втором круге зачехлили ракетки Даяна Ястремская, Екатерина Бондаренко и Екатерина Козлова. Преодолеть барьер первого круга основной сетки соревнований не смогли Ангелина Калинина и Катарина Завацкfz, а Леся Цуренко снялась с соревнований перед игрой.

Костюк разгромила русскую Касаткину

На US Open-2020 Марта Костюк стартовала с разгромной победы над российской теннисисткой Дарьей Касаткиной — 6:1, 6:2.

Игра продолжалась ровно час. За это время Касаткина сделала два брейка и пять раз ошиблась на подаче. Со своей стороны, Костюк дважды подала навылет и реализовала шесть брейк-поинтов.