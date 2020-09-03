PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Украинский боец UFC Доскальчук получил длительную дисквалификацию за допинг

Украинский боец ​​смешанного стиля Александр Доскальчук сдал положительный допинг-тест на метаболиты местеролона.

Американское антидопинговое агентство USADA заявило, что Доскальчук дисквалифицировали сроком на 14 месяцев. Однако, 30-летний спортсмен смог доказать, что запрещенное вещество попало в его организм ошибочно, а именно из-за ошибки врача. Это стало причиной того, что его бан продлится всего 14 месяцев до 2021 года.

Читайте: Украинскую легкоатлетку Кроль дисквалифицировали за допинг

Боец сдавал допинг-тест 6 июня 2020 года. Именно с этой даты начинает действовать дисквалификация украинца. Его дебют в UFC должен был состояться 18 июня в Абу-Даби, но его отменили из-за провального теста на допинг.

Доскальчук подписал контракт с UFC

15 марта 2020 года стало известно, что Александр подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Украинец, как и ирландский боец ​​Конор МакГрегор, выступает в легчайшей весовой категории.

Доскальчук стал вторым украинцем в UFC. Также контракт с чемпионатом ранее подписал 25-летний Сергей Спивак.

Сейчас в активе Доскальчука десять побед в октагоне и одно поражение. Свой последний поединок он провел в ноябре 2018 года, победив финна Микаэля Силандера.

Источник: USADA

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх