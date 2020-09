Украинский боец ​​смешанного стиля Александр Доскальчук сдал положительный допинг-тест на метаболиты местеролона.

Американское антидопинговое агентство USADA заявило, что Доскальчук дисквалифицировали сроком на 14 месяцев. Однако, 30-летний спортсмен смог доказать, что запрещенное вещество попало в его организм ошибочно, а именно из-за ошибки врача. Это стало причиной того, что его бан продлится всего 14 месяцев до 2021 года.

Боец сдавал допинг-тест 6 июня 2020 года. Именно с этой даты начинает действовать дисквалификация украинца. Его дебют в UFC должен был состояться 18 июня в Абу-Даби, но его отменили из-за провального теста на допинг.

