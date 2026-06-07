В Севастополе ввели QR-коды на бензин: первая партия закончилась через два часа
Бензин в Севастополе начали продавать по QR-кодам из-за топливного кризиса на территории временно оккупированного россиянами Крымского полуострова.
Об этом сообщил оккупационный глава города Михаил Развожаев.
Бензин в Севастополе по QR-кодам: как это работает
По словам Михаила Развожаева, начиная с воскресенья, 7 июня, заправка для частных лиц по ранее купленным талонам сети АЗС ТЭС стала невозможной.
Талонами позволяют заправляться только службам или организациям, обеспечивающим жизнедеятельность города.
Для заправки им рекомендовали использовать временной слот с 6 до 9 утра, по необходимости они могут дозаправляться в течение дня на отдельных колонках АЗС.
Оккупационный руководитель Севастополя добавил, что департамент цифрового развития разработал систему учета и продаж топлива на АЗС.
Таким образом, покупка 20 литров топлива на конкретное авто будет возможна только по персональному QR-коду, генерируемому через мессенджер Max.
В то же время, на заправке ТЭС, где реализуется пилотный проект, должно быть топливо. В этом случае на АЗС QR-код нужно показать сотруднику с повязкой контроллер для его гашения перед заправкой и последующей оплатой.
– Количество доступных QR-кодов ежедневно будет соответствовать объему топлива в свободной продаже в сутки. Полученный QR-код необходимо использовать в период с 9:00 до 21:00 в этот же день. В другое время АЗС ТЭС не будут работать. На следующий день возможность сгенерировать код будет предоставлена другим людям, и так в ротационном порядке. Полученный вами QR-код будет действовать до момента тушения на заправке, в том числе и на следующий день, – объяснил Развожаев.
Следующий код, по его словам, можно будет получить только через семь календарных дней.
QR-коды на бензин закончились в рекордный срок
Однако уже через два часа после начала работы этой системы QR-коды на бензин в Севастополе “закончились”.
Михаил Развожаев пообещал, что новая партия будет доступна только завтра после 22:00.
По его словам, топливо можно заливать в канистру, но только если у крымчанина оригинал СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства), а номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода.
Позже Развожаев сообщил, что по желанию севастопольцы могут купить бензин АИ-92 (вид горючего, подходящий в основном по старым маркам автомобилей и может нанести вред машине дорогого сегмента).
По его словам, такой бензин может быть на трех заправках АТАН, в ТЭС заправку продолжают только по QR-кодам, которые сгенерировать сегодня больше нельзя.
Проблемы с продуктами в Крыму: что известно
По данным СМИ, топливный кризис спровоцировал повышенный спрос на продукты на оккупированном украинском полуострове.
В частности, в крымских супермаркетах сети Яблоко ввели “нормы” на продажу сахара, гречихи и риса. В супермаркетах сети Пуд в Севастополе закончились сахар и соль. Также есть проблема с покупкой растительного масла.
Также украинский телеграмм-канал Supernova+ опубликовал видео, где видно, что в севастопольском супермаркете Добробуд начали действовать ограничения продажи отдельных продуктов: покупателям отпускают не более трех бутылок масла и трех упаковок макарон в одни руки.
Жители Симферополя заявили о полном исчезновении соли из некоторых магазинов, а в одном из местных магазинов якобы раскупили всю гречку, сахар и уксус.
В соцсетях публикуют фото полупустых полок и видео с реакциями на ситуацию.
Напомним, иностранные СМИ сообщают, что не только оккупированные территории, но и соседняя Россия рискует столкнуться с жестким дефицитом горючего из-за рекордных ударов по российским НПЗ.
Аналитики Института изучения войны (ISW) также сообщали, что украинские дальнобойные удары по нефтяной инфраструктуре РФ уже повлияли на экспорт российской нефти и возможности ее переработки.