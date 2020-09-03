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Факти / Спорт

Український боєць UFC Доскальчук отримав тривалу дискваліфікацію через допінг

Український боєць змішаного стилю Олександр Доскальчук здав позитивний допінг-тест на метаболіти местеролона.

Американське антидопінгове агентство USADA заявило, що Доскальчука дискваліфікували терміном на 14 місяців. Втім, 30-річний спортсмен зміг довести, що заборонена речовина потрапила до його організму помилково, а саме через помилку лікаря. Це стало причиною того, що його бан триватиме лише 14 місяців до 2021 року.

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Боєць здавав допінг-тест 6 червня 2020 року. Саме з цієї дати починає діяти дискваліфікація українця. Його дебют у UFC мав відбутися 18 червня в Абу-Дабі, але його скасували через провальний тест на допінг.

Доскальчук підписав контракт з UFC

15 березня 2020 року стало відомо, що Олександр підписав контракт з Абсолютним бійцівським чемпіонатом (UFC). Українець, як й ірландський боєць Конор МакГрегор, виступає у найлегшій ваговій категорії.

Доскальчук став другим українцем в UFC. Також контракт з чемпіонатом раніше підписав 25-річний Сергій Співак.

Нині в активі Доскальчука десять перемог в октагоні та одна поразка. Свій останній поєдинок він провів у листопаді 2018 року, перемігши фіна Мікаеля Сіландера.

Джерело: USADA

Фото: Dreamstime

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