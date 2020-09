Український боєць змішаного стилю Олександр Доскальчук здав позитивний допінг-тест на метаболіти местеролона.

Американське антидопінгове агентство USADA заявило, що Доскальчука дискваліфікували терміном на 14 місяців. Втім, 30-річний спортсмен зміг довести, що заборонена речовина потрапила до його організму помилково, а саме через помилку лікаря. Це стало причиною того, що його бан триватиме лише 14 місяців до 2021 року.

Боєць здавав допінг-тест 6 червня 2020 року. Саме з цієї дати починає діяти дискваліфікація українця. Його дебют у UFC мав відбутися 18 червня в Абу-Дабі, але його скасували через провальний тест на допінг.

